От бород поворот: что скрывает мужская растительность на лице

Мода носить бороду периодически возвращается, как и все другие веяния. С тех пор, как в нынешнем тысячелетии растительность на лице стала актуальным «аксессуаром», сменилось целое поколение. Увлечению этим атрибутом брутальной внешности в то время отводили не больше пяти лет. Однако многие не спешат отказываться от бороды. Что мужчины прячут от посторонних глаз под густой растительностью, почему она охлаждает лицо в жаркий день и чего должны опасаться бородачи — в материале «Известий».

Бородатый анекдот

Специалисты признают, что мода на бороду, возникшая в 2010 году, во всем мире уже идет на спад. Однако в нашей стране кризиса на «бородатый» имидж не ожидается. Ведущий барбер российской сети OldBoy Barbershop Юрий Артюх уверен, что россияне никогда не откажутся от бороды.

— Это как в одежде — есть классические базовые вещи. Борода — самый оптимальный и актуальный аксессуар для мужчин. Она всегда выигрышно смотрится. Наиболее приоритетная форма — это классическая русская борода лопатой. Всё остальное — вариации на тему. Если мы посмотрим на картины живописцев и старинные фотографии, то увидим, что именно такую бороду носили великие деятели. Вспомним портрет последнего императора. Это тот идеал, к которому многие хотели бы подойти, но не у всех есть такая возможность , — комментирует Юрий Артюх.

По словам барбера, борода — это очень дорогой аксессуар, требующий усилий и денежных вложений. И это тоже исторически предопределено, еще с тех времен, когда Петр I рубил боярам бороды.

— Те, кто хотел оставить бороду, каждый год платили за нее в казну немалые деньги. Стоило это примерно как сейчас Mercedes. В качестве квитанции бородачам выдавали специальный жетон с надписью «Деньги взяты» , — напоминает эксперт.

От бород поворот Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

По мнению барбера, благодаря бороде парикмахерское искусство в России в последние годы поднялось на новый уровень. Когда в 2016 году мода на растительность достигла апогея, появилась необходимость в мастерах узкой специализации, которых в то время было мало.

— До перестройки в советских парикмахерских обязательно работали два зала — мужской и женский. Потом эту традицию утратили. Мастера стали универсалами. Конечно, при таком подходе страдало качество работы. Теперь мы возвращаемся к добрым советским традициям, — продолжает Юрий Артюх.

Эксперт подчеркивает, что иногда люди ошибочно называют бородой любую растительность на лице .

— Если длины волос хватает, чтобы просто «опоясать» лицо, то это не борода а щетина, — разъясняет Юрий Артюх.

В наши дни деловому человеку очень важно разбираться в таких тонкостях. Юлия Сильванская, специалист по этикету, автор книг, блогер, отмечает, что правила современного этикета не запрещают носить бороду. Считается, что она подчеркивает мужественность, но важно помнить, что щетина — это не борода.

— В деловом этикете недопустима даже однодневная щетина. Если мужчина носит бороду, то она должна быть ухоженной. Специальный гардероб подбирать под нее не нужно. Даже самый строгий и официальный дресс-код White Tie не запрещает ношение бороды , — подчеркивает Юлия Сильванская.

От бород поворот Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Юрий Артюх советует носить бороду так, чтобы она выглядела не карикатурно, а достойно, подчеркивала мужественный характер, а не обесценивала внешность.

Защита от комплексов

По словам психолога-сексолога Алексея Вилкова, помимо моды существует еще несколько причин, по которым мужчины откладывают бритву в сторону. Прежде всего, борода является символом суровой брутальности, сексуальности, мужественности и жесткости. При этом она может прибавлять несколько лет для солидности. Поэтому с ее помощью мужчина подчеркивает такие качества, которые хочет иметь и которых ему, возможно, недостает.

Психолог-сексолог отмечает, что если мужчина не любит свое отражение в зеркале, то борода — это лучший способ уйти от самого себя, не видеть лицо, которое ему не нравится. В крайнем проявлении такое неприятие своей внешности носит название «дисморфофобия», то есть отрицание, страх своего тела, желание его изменить. Борода способна скрыть определенные недостатки внешности, когда человеку не нравится что-то в чертах своего лица. С помощью густой растительности мужчина маскирует эти изъяны и чувствует себя более уверенным.

— Другая, диаметрально противоположная причина — бороды носят представители сильного пола, которые очень сильно себя любят, активно занимаются своей внешностью. Эти мужчины — метросексуалы — наделены таким качеством, как нарциссизм — любовь к себе. Они всегда находят время, чтобы тщательно заботиться о бороде и усах, лелеять их и холить, ходить в салоны, получают удовольствие, укладывая каждый волосок, — говорит эксперт.

С ухоженными метросексуалами ничего общего не имеют мужчины, которые отпускают бороду просто потому, что не хотят тратить время на свою внешность.

От бород поворот Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Если мужчина носит неопрятную бороду, не ухаживая за ней, то это признак небрежности, лени, равнодушия к себе и отсутствия интереса к другим. Такое отношение к своей внешности говорит о его пассивном характере , — комментирует Алексей Вилков.

Эксперт считает, что бородачи по поведению более брутальные и агрессивные, чем те, кто регулярно пользуется бритвой. Мужчины, каждый день бреющие щетину, с точки зрения психолога более лояльны и позитивны. На первый взгляд может показаться, что общаться с суровыми на вид бородачами сложнее, чем с теми, чьи лица открыты. Борода хорошо скрывает практически все эмоции, за ней, как за ширмой, прячутся тревожность и напряжение, страх возможных неудач.

— Человек с бородой закрывает часть своей мимики, поэтому порой трудно понять, какие он проявляет эмоции. Такой мужчина кажется невозмутимым. Собеседнику неясно, говорит ли он правду, лукавит, злится или смеется , — поясняет эксперт.

Ищите женщину

Отношение женщин к бороде от времени не зависит. Как правило, в этом вопросе дамы всегда делились на два лагеря: одни относились к этому элементу имиджа резко отрицательно, другие считали несомненным достоинством мужчины.

— Очень много факторов, которые на это влияют. Сексуальный типаж обычно формируется в подростковом возрасте. Если девушке нравились волосатые певцы, актеры, парни, то, скорее всего, такие и будут нравиться во взрослой жизни , — говорит практикующий психолог Ольга Елисеева.

По словам эксперта, имеет также значение, с чем борода ассоциируется у женщины — с мужественностью или неопрятностью. Это индивидуальные ассоциации, и каждая женщина сама решает, что для нее означает борода спутника жизни. Зависит и от того, насколько растительность на лице привычна для людей, с детства составлявших круг общения конкретной дамы.

От бород поворот Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

— На оценку мужской внешности может влиять то, в какой семье росла женщина, была ли борода у ее отца и других родственников, насколько это было принято в той культуре, в которой воспитывалась девочка. Но если в целом посмотреть на тренды, то многим женщинам нравится борода, иначе это не было бы так популярно , — разъясняет психолог.

Ольга Елисеева подчеркивает, что волосы на лице мужчины — это их отличительный признак от противоположного пола, как у женщин грудь.

— Думаю, что во многом мода на бороду связана с распространением одежды унисекс. Всё больше становятся похожими стили одежды мужчин и женщин. Почти все сейчас, например, ходят в брюках. И вот мужчины подсознательно находят другую отличительную особенность — бороду , — подытоживает Ольга Елисеева.

Сила природы

Почему россияне не спешат отказываться от выбранного когда-то имиджа? По словам бородача с десятилетним стажем Сергея Сысоева, борода — это модно и практично.

— Не надо бриться каждый день, да и с бородой я кажусь солиднее, взрослее. Для меня это важно, потому что я выгляжу моложе своего возраста, а работаю в серьезной организации. Случаются и курьезы. Как-то раз я шел мимо храма, а стоявшая неподалеку женщина спросила у меня: «Батюшка, можно я зайду внутрь?» Но есть и отрицательный момент — к сожалению, маленькие дети иногда боятся меня, когда я захожу в гости к друзьям , — делится Сергей Сысоев.

Бородач отмечает, что много времени имидж не отнимает. По барбершопам он не ходит, потому что стрижется в районной парикмахерской, где работают мастера на все руки. Следовательно, можно попросить, чтобы подровняли и бороду. Бывают и свои сложности. Например, зимой с бороды могут свисать сосульки. Зато летом буйная растительность не мешает — Сысоев говорит, что с ней совсем не жарко .

От бород поворот Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Этот факт с научной точки зрения подтверждает и врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

— Безусловно, с бородой человеку менее жарко, поскольку благодаря ей поддерживается определенная влажность. Это происходит потому, что весь пот, который выделяется сальными и потовыми железами, попадает на эту растительность. Соответственно, усы и борода задерживают влагу. Но весь негатив в том, что это может приводить к воспалительным процессам, дерматитам, появлению грибковых и себорейных заболеваний. Поэтому бородачам следует строго соблюдать правила гигиены , — разъясняет эксперт.

Дерматовенеролог, трихолог Наталия Жовтан в свою очередь отмечает, что растительность на лице мужчин даже играет роль своеобразного солнцезащитного экрана. А чтобы не было проблем со здоровьем, нужно помнить: борода — не для ленивых людей.

— Необходимо тщательно следить за чистотой растительности на лице. Для этого барберы предлагают специальные уходовые шампуни и бальзамы. Мыть бороду необходимо так часто, как и голову. Одним это требуется через день, а кому-то и ежедневно, — рассказывает Наталия Жовтан.

Чем гуще борода, тем больше хлопот: модники используют не только очищающие средства, но и специальные гели и воски для укладки волосков. По словам трихолога, всё это периодически нужно смывать.

От бород поворот Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— В зоне густой растительности могут развиваться дерматологические заболевания, такие как себорейный дерматит. Проявляется он покраснениями и шелушением, а также жжением и зудом. Лечение в таких случаях проводит дерматолог. Один из частых спутников бородачей — фолликулит. Такое воспаление сально-волосяного фолликула и формирование гнойничков часто возникает из-за бритья опасной бритвой или станком во время коррекции формы бороды. В таких ситуациях лучше перейти на бритье иными способами и использовать антисептики , — информирует эксперт.

Красота в наследство

В том, что не все мужчины могут быть обладателями бороды, с точки зрения эксперта, «виноваты» наследственные факторы (генетика) и гормональный фон. Если у предков никогда на лице особой растительности не отмечалось, то и потомкам ждать окладистой бороды не стоит.

— В настоящее время в арсенале трихологов имеются стимуляторы для роста бороды и усов. Но даже они не всесильны. Мужчинам, которые не могут похвастаться густой растительностью, специалисты предлагают пересадку волос в зону бороды и усов из собственных донорских зон. В последнее время такие операции всё больше и больше набирают популярность , — рассказывает Наталия Жовтан.

Однако некоторые из тех, кому остается только мечтать о бороде, могут не огорчаться и терпеливо ждать — в этом случае годы работают на них. По словам дерматовенеролога, с возрастом на голове волос становится всё меньше, в то время как на лице и теле они даже прибавляются. Этот факт врачи связывают с воздействием на волосяной фолликул половых гормонов (в частности — дигидротестостерона) и наследственной чувствительностью этого микрооргана к таким гормонам. В процессе воздействия происходит уменьшение фолликулов на голове (в гормонозависимой зоне), в частности на макушке, зато идет стимуляция к росту в зоне лица, бровей, носа и груди.

От бород поворот Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов