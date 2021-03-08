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«Начался великий матриархат»: чего хотят мужчины от женщин

Деятели искусства рассказали «Известиям», что им нравится в представительницах слабого пола
Фото: кадр из фильма «Семь ужинов»/Renovatio Entertainment
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«Начался великий матриархат»: чего хотят мужчины от женщин
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2021-03-07 15:43:05
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Мир держится на женской энергетике. Но плохо, когда женщина делает свою самодостаточность культом. Отсутствие нежности и проявление неверия в себя представителей сильного пола отталкивает не меньше, чем наращенные ресницы и накачанные губы. Женщина имеет право быть сильной, конкурировать с мужчиной, если хочет — быть одинокой. Накануне 8 Марта «Известия» опросили звезд театра, кино и цирка, писателей, продюсеров и композиторов о том, какой, с их точки зрения, должна быть современная женщина. Самые яркие высказывания — в нашей подборке.

Евгений Водолазкин, писатель

Начался великий матриархат
Писатель Евгений Водолазкин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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— Разным мужчинам нравятся разные женщины. И дело даже не во внешности, хотя, безусловно, она важна, чего скрывать. Женщина и мужчина существуют как две части целого и, только соединившись вместе, его образуют. Поэтому женщина должна быть способна, как, впрочем, и мужчина, стать этой самой частью и полностью соединиться с тем, кого выберет.

Женщины глубже мужчин. Кто в основном стоит в церкви? Женщины. Кто ходит на встречи с писателями? Женщины. Кто читает? В основном тоже женщины. Без них просто никуда, и я говорю это не как пустой комплимент, а с полным осознанием и уважением.

Какие качества в женщине отталкивают? Манерность. Еще мне неприятна чрезмерная активность со стороны женщины. Неприятно, когда она полностью осваивает мужской тип поведения, когда становится самодостаточной, деловой, жесткой, слишком целеустремленной. Природой так устроено, что мужчине надо быть защитником. Когда женщина слишком активна, когда настойчиво пытается заполучить того или иного мужчину, она не учитывает, что по историческому распределению ролей мужчине хочется самому завоевать ее, а не быть завоеванным.

Когда женщина абсолютно самодостаточна и неуязвима, мужчину это несколько обескураживает, потому что ему хочется быть защитником даже в тех случаях, когда реально доминирующая и сильная сторона в отношениях — женщина. Мне кажется, в таких случаях женщина должна проявлять мудрость, и кстати, часто ее проявляет. Она должна, если угодно, немного симулировать беззащитность просто для того, чтобы как-то поддержать своего мужчину. Это очень важно, и в этом, мне кажется, состоит женская мудрость и понимание мужчины. Самые прекрасные женщины, которых я видел, именно так себя и вели, не демонстрируя свою независимость и самодостаточность на каждом шагу. Вполне самодостаточных женщин сейчас много, в этом нет ничего плохого. Плохо, на мой взгляд, когда женщина делает свою самодостаточность культом. Такого рода отношения обычно непрочны и быстро прекращаются.

Илья Бачурин, продюсер

Начался великий матриархат
Илья Бачурин
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Если говорить про женщину с большой буквы, то в любом временном периоде, в любой эпохе стержнем для нее является настоящая любовь. Любовь — это мощнейшая, самая большая в мире женская сила. Меняются внешние признаки, в соответствии с тенденциями, модой, меняется и укрепляется роль женщины в обществе, чему можно только радоваться, появляется настоящее равноправие не на словах, а на деле. Вместе с тем я точно не феминист. Фемповестка у многих мужиков выбивает почву из-под ног и делает их тюфяками, которые не могут ни за что отвечать. Мне кажется, это не очень конструктивно, но я точно за то, чтобы во всех областях женщина имела как минимум равные права с мужчиной, а где-то мужчина может и уступить. Мне кажется, от женщины должна исходить женская энергия, которая управляет мужчинами. Но и мужчина обязательно должен сохранять свой полюс силы. Только в этом единстве получается настоящая гармония.

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Мир как стоял, так и стоит на мощнейшей женской энергетике. Что бы ни происходило в обществе, как бы женщины ни одевались, ничего не меняется — вся жизнь по-прежнему крутится вокруг них. Меня привлекает проявление их внутренней силы: когда женщина, не пытаясь доказывать что-то, очень четко чувствует и верит в свою избранность, в свое обладание этой сверхсилой. Это сразу вызывает и огромное уважение, и мужское подчинение. Для меня проявление яркой женственности, яркой женской энергетики — это главный признак настоящей гармоничной женщины.

Отталкивает, наверное, обратное — отсутствие женственности и проявление неверия в себя. Женщина, которая в себе уверена, никогда не будет пытаться конкурировать с другими женщинами и тем более с мужчинами. Я бы искренне пожелал всем женщинам верить в себя и нести свет внутренней женской энергии, которая сильнее любых других инструментов, сильнее других энергий в этом мире. Быть женщиной — это круто!

Камиль Ларин («Квартет И»), актер

Начался великий матриархат
Актер Камиль Ларин
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Если женщина становится сильной, значит, мужчина стал слабее. Раньше, когда нужно было выкорчевывать пеньки, мужчина делал мужскую работу, а женщина занималась домашним хозяйством. Сегодня есть «мужья на час» и доставка пиццы. Заказала здесь, заказала там — от этого и убеждение: «Зачем мне мужчина, если я всё могу сама?» Вот мужчина и слабеет, он думает: «Ух ты, а горы-то сворачивать не надо!» Тем временем женщина всё равно ждет и поступков, и цветов, и внимания. Есть некоторые женщины, которые сами себе покупают цветы и приносят домой, показывая этим мужчине: вот, я себе цветы покупаю. Ну покупай тогда, милая моя, или жди. Но точно не нужно от мужчины чего-то требовать. Лучше честно проговаривать свои желания.

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Женщина должна быть ухоженной. Если пофантазировать, то еще и начитанной, а еще — должна всё успевать. При этом не стоит зацикливаться на своей внешности. Есть типажи, которые надувают всю себя силиконом и говорят: «Какая я раскрасавица, теперь носи меня на руках, вкладывай в меня деньги». По сути дела, это резиновая говорящая женщина. Не хочу никого обидеть, я говорю только о крайностях, когда это доходит до патологии. Хочется, чтобы женщина была любящей, красивой, заботливой, внимательной.

Нет ничего зазорного, когда женщина сама знакомится с мужчиной. Умная женщина потом даст почувствовать мужчине, что это он сам с ней познакомился. Женщины в этом плане большие выдумщицы. Ее заинтересованность мужчина всегда поймет. Взгляд, улыбка — это мгновенно нами чувствуется. Если ты больше секунды задерживаешь на каком-то объекте свой взгляд, в нем читается всё. В этих секундах может быть даже приглашение заняться любовью, а может просто «я не прочь познакомиться». Это считывается на раз. Но бывают, конечно, и ошибки, когда ты считываешь не так. Подходишь знакомиться, а там ничего — холод.

Максим Дунаевский, композитор

Начался великий матриархат
Композитор Максим Дунаевский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Нет понятия «идеальная женщина», есть приближение к идеалу. На разных этапах жизни у меня были совершенно разные понятия о том, какой должна быть идеальная женщина, но расскажу я лишь о том, что у меня в голове, в сердце и на душе сейчас.

Женщина должна быть красива, ну а как же? Красива, обаятельна и привлекательна. Слово «привлекательная» самое лучшее, потому что для разных мужчин привлекательность по-разному трактуется, но красота все-таки есть красота. А еще женщине нужно заниматься каким-то профессиональным делом, которое будет ее увлекать. Даже не обязательно, чтобы оно приносило деньги. Заработки, на мой взгляд, все-таки забота мужчины.

Можно ли привлечь мужчину с помощью увеличения объемов груди и других частей тела? Лично меня — нет. Считаю, что в основе должна лежать естественная красота. Я только приветствую стремление женщины за собой следить, пользоваться услугами косметологов, но не переделывать себя.

Марк Вдовин, актер

Начался великий матриархат
Марк Вдовин
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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— Я ценю, когда девушка целеустремленная, занимается любимым делом. Считаю, что она должна иметь свои интересы, даже если это бизнес, почему нет? Это круто. Притягивают девушки, которые любят спортивный отдых, а не только лежать на диване. Из банального, конечно, привлекает красота. Я люблю естественную красоту, как, например, у Джулии Робертс — она стала одной из первых, кто выступил за натуральность. Мне кажется, девушкам нет смысла в себе что-то перекраивать — поверьте, найдется мужчина, которому понравится именно ваша попа, именно ваша грудь. В этом подходе есть какая-то неестественность: «Я сейчас с мужчиной, ему нравятся вот такие типажи, но я не такой типаж, поэтому я себя переделаю». Это какой-то театр и кино, а не жизнь. Наращенные ресницы я в шутку называю «два опахала» и размышляю о том, не холодно ли людям, которые стоят напротив этих девушек.

Оттолкнуть меня может манипулятивное поведение девушки, отсутствие честного диалога. Когда вместо того, чтобы прямо сказать, что ей не нравится, девушка начинает какие-то игры, которые заставляют меня чувствовать себя неловко, испытывать ощущение вины. Еще разочаровывает повышенная ревнивость. Это говорит об отсутствии уверенности в себе, внутренних проблемах и комплексах, которые человек проецирует на партнера.

Валерий Афанасьев, актер

Начался великий матриархат
Актёр Валерий Афанасьев
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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— Сегодня многие девушки отличаются мальчуковостью — женственности всё меньше, угловатости всё больше, волосы в зеленый или розовый цвет иногда красят, одеваются как мальчишки… Но есть и очень симпатичные девушки, которые похожи на тех, что были в моей молодости. Идеал женщины для меня — это моя жена. Умная, красивая, мудрая, достаточно скромная, дипломатичная, промолчит, когда не нужно говорить. Что касается красоты… Бывают женщины некрасивые по каким-то общим стандартам, но с таким внутренним миром, с такими сияющими глазами. Для меня глаза вообще очень важны — в них можно увидеть всё: и душу, и доброту, и сексуальность — всё что угодно. Мне всегда казалось, что нежная и лиричная женщина притягательнее, чем сильные бизнесвумен. Последних я не то что стесняюсь — скорее дистанцируюсь. Все-таки бизнес накладывает на них отпечаток некой расчетливости.

Что меня расстраивает, так это мода на пластическую хирургию у девчонок. Особенно часто встречаю девушек с накачанными губами и «шмелями» в глазах — по 25 рядов ресниц. Это ужасно. Девочки, нет ничего лучше натурального! Я обожаю женщин утром, когда они вообще не накрашены. Эта чистота и непорочность привлекают.

Эдгард Запашный, артист цирка

Начался великий матриархат
Эдгард Запашный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я, как и большинство мужчин, люблю женщин, которые знают, что такое физические нагрузки и походы в спортзал. Сделанные куклы из автосалонов уже давно стали моветоном — всё искусственное и ненастоящее давно не является красивым. Женщина, которая может сделать себе красивые ноги и попу, которая умеет трудиться, умеет находить время на всё — и на себя, и на семью, — это женщина с самоуважением. С такой всегда будет интересно, будет о чем поговорить. Для меня важно, чтобы человек умел над собой работать, поэтому я особенно уважаю артисток цирка и балета. Это очень трудолюбивые женщины.

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Вижу, что женщины всё больше задумываются о здоровом образе жизни. Всё чаще встречаю тех, которые говорят: «Я не пью от слова «совсем». Даже бокал вина. Мне кажется, это круто.

Если женщина пытается стать сильнее мужчины, то у нее проблемы с головой, равно как и если мужчина жалуется на женщину. Женщина должна оставаться женщиной, потому что именно она рождает любовь, является гарантом того, что у человечества будет надежда на продолжение.

Женщина, которая прет на мужчину со своими желаниями, в большей степени отталкивает его. Мудрая женщина умеет разговаривать глазами, она глазами всё покажет, а умный мужчина это всё прочитает. Не надо подходить и совать свой телефон, оголять ногу в чулке — всё это может только испортить впечатление.

Антон Хабаров, актер

Начался великий матриархат
актер Антон Хабаров
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Больше всего в женщинах я ценю воспитание, ум и чувство юмора. Причем второе с третьим всегда взаимосвязано. Думаю, женщина имеет право быть сильной, конкурировать с мужчиной, если хочет — быть одинокой. Женщины, безусловно, стали более свободными. Я уверен, что эмоционально они гораздо сильнее, чем мужчины. Не стесняюсь это признавать. Разочаровать в женщине меня в принципе ничего не может. Единственное, мне неприятна неопрятность и неаккуратность.

Станислав Дужников, актер МХТ им. А.П. Чехова

Начался великий матриархат
Актер Станислав Дужников
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Мне все женщины нравятся, считаю, что нельзя делить их на красивых и некрасивых. Все женщины красивые, просто есть мужчины, которые не умеют с ними общаться. В последние годы женщины стали еще прекраснее благодаря современным технологиям, они позже стареют, стали более ухоженные. Наконец-то перестали скрывать свой возраст, а научились с ним жить и получать от этого удовольствие, что в 20 лет, что в 30, что в 65.

Началась эра Водолея, и вместе с ней, согласно предсказаниям, начался великий матриархат. Мужчины будут уходить на второй план, а на первый план выйдут женщины. Это неплохо — есть куча действительно замечательных примеров, когда женщины руководят гораздо лучше, чем мужчины. Женщины водят машину лучше, чем мужчины, они лучше во многих вещах. У женщин от Боженьки дар: интуиция, дальновидность. Как в народе говорят, «женская чуйка».

Я хотел бы пожелать женщинам, чтобы они были счастливы, чтобы были любимы и сами испытывали это чудесное чувство. И чтобы, когда они наблюдали себя в зеркале, нравились себе — это самое главное.

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