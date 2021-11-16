Потенциальная угроза: как мясо влияет на мужскую привлекательность

В последние десятилетия не прекращаются дискуссии о вреде красного мяса — ряд ученых полагает, что его употребление повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии кишечника, поджелудочной железы и простаты у мужчин. Это подтвердило и масштабное исследование ВОЗ, проводившееся экспертами из 10 стран мира. Между тем, некоторые медики опровергают подобные выводы, ссылаясь на недостаток научных данных, и подчеркивают, что полностью исключать этот продукт из рациона не стоит. Особенно мужчинам — без него может пострадать не только их физическое здоровье, но и душевное состояние. Почему — в материале «Известий».

Как мясо спасает мужчин

Новое исследование канадских ученых, опубликованное в научном журнале Appetite, показало, что представители сильного пола, страдающие так называемым «кризисом мужественности», предпочитают красное мясо. В эксперименте научной группы из канадского Университета Летбриджа приняли участие 287 мужчин из Великобритании, США и Канады. Сначала их опросили на предмет того, насколько мужественными они себя чувствуют и насколько, по их мнению, это качество связано с потреблением определенных продуктов. В результате выяснилось, что мужчины, которые не уверены в своей исключительной брутальности, считают, что ее может повысить поеданием мяса.

Потенциальная угроза Фото: Global Look Press/digifoodstock.com

В следующей части исследования участникам дали заполнить анкету, которая якобы позволит проверить данные о «новом показателе мужественности» — насколько каждый из них брутален по сравнению с остальными жителями планеты. Затем им предложили на выбор четыре блюда — фрикадельки, бутерброд с беконом, салат с курицей и салат с тофу. В итоге более «мужские» продукты — фрикадельки и бекон — выбрали те, кому, по их же самоощущению, не хватает мужественности.

«Результаты нашего исследования показывают, что мужчины, обеспокоенные недостатком мужественности, могут пытаться повысить ее с помощью пищи, — говорит ученый Рианнон МакДоннел Меслер. — Кроме того, изменение этого самоощущения должно уменьшить потребность в красном мясе».

Почему мясо считается мужским продуктом

Предыдущее исследование, результаты которого были опубликованы в том же журнале ранее, было посвящено гендерным различиям в потреблении мяса. Оно показало, что мужчины едят больше мяса, чем женщины, потому это помогает им «подтвердить свою мужскую идентичность».

Женщины же предпочитали почти полный отказ от мяса или вегетарианство не из-за стремления играть определенные гендерные роли, а по соображениям здоровья.

Именно красное мясо считается в обществе «мужским продуктом»: он помогает нарастить мышечную массу и продемонстрировать окружающим свою брутальность и сексуальную состоятельность.

Чем грозит отказ от мяса

Возможно, к вышеописанному поведению не уверенных в собственной брутальности самцов подталкивает подсознание — известно, что поедание мяса не только поднимает потребителя в собственных глазах и глазах окружающих, оно еще и повышает потенцию, а отказ от него чреват большими проблемами.

Так, врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупреждает, что тотальный отказ от мяса может привести даже к половой дисфункции.

— Мясо — ценный продукт, содержащий холестерин, который принимает участие в синтезе тестостерона в клетках Лейдига, а также аминокислоту – лейцин, важную для наращивания и поддержания мышечной массы, — напоминает специалист.

Потенциальная угроза Фото: Global Look Press/Hiroaki Finito Yamaguchi

Однако злоупотреблять этим продуктом действительно не стоит.

— Употреблять слишком много мяса – вредно и плохо, это заболевания и сосудов, и сердечно-сосудистой системы в целом, и нарушения метаболизма. Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса, — говорит он.

По его словам, ограничение белка в рационе может снизить мужской потенциал, как и курение, алкоголь, жесткие диеты, плохой сон.

— Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно, — подчеркивает специалист. — Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал.

Что надо есть мужчинам

Сексолог советует выбирать в качестве источника белка нежирное мясо, индейку или говядину, а также перепелиные яйца, которые для мужчин имеют более высокую биологическую ценность, чем куриные.

Потенциальная угроза Фото: Global Look Press/Christophe Gateau/dpa

Очень полезным для мужского здоровья продуктом, по мнению врача и телеведущей Елены Малышевой, является горчица. Она обладает сосудорасширяющим эффектом и благотворно влияет на потенцию, подавляет рост опухолевых клеток и снижает давление.