В Калининграде испытают работу энергосистемы в изолированном режиме

Энергосистему Калининградской области временно переведут в изолированный режим работы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«25 июня с 9:00 до 18:00 пройдут натурные испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме. В них будут задействованы компании «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь», региональные органы исполнительной власти и МЧС России, территориальные сетевые компании и операторы связи», — заявил глава пресс-службы Дмитрий Лысков

Жителей области предупредили, что в период испытаний будут возможны кратковременные отключения электроэнергии.

21 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что энергетическая безопасность региона полностью обеспечена. По его словам, анклав сможет существовать в режиме энергетического острова.

22 июня в Литве рассказали о готовности к отключению от российской энергосистемы в ответ на запрет транзита в Калининградскую область. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Он также сообщил, что Литва ждет расширения списка запрещенных для грузоперевозок товаров по мере ввода новых санкций Евросоюза против РФ.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.