Реклама
Прямой эфир
Общество
Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО
Мир
Максима Галкина исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Туризм
Представители России и Кубы обсудили возобновление авиасообщения между странами
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» получат кешбэк за покупки в магазинах
Мир
США не дали России вывезти сотрудников загранучреждений
Общество
В Калининграде испытают работу энергосистемы в изолированном режиме
Мир
Хуснуллин допустил продолжение работы завода «Азовсталь» в Мариуполе
Мир
Украинским военным указали «обезличивать» тела погибших наемников
Мир
Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции 23 июня
Мир
В Финляндии заявили об укреплении обороны на случай боевых действий
Мир
Госдеп заявил о понимании озабоченностей России в сфере безопасности
Сюжет:

В Калининграде испытают работу энергосистемы в изолированном режиме

В Калининградской области пройдут испытания работы энергосистемы в изолированном режиме
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергосистему Калининградской области временно переведут в изолированный режим работы. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

«25 июня с 9:00 до 18:00 пройдут натурные испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме. В них будут задействованы компании «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь», региональные органы исполнительной власти и МЧС России, территориальные сетевые компании и операторы связи», — заявил глава пресс-службы Дмитрий Лысков

Жителей области предупредили, что в период испытаний будут возможны кратковременные отключения электроэнергии.

21 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что энергетическая безопасность региона полностью обеспечена. По его словам, анклав сможет существовать в режиме энергетического острова.

22 июня в Литве рассказали о готовности к отключению от российской энергосистемы в ответ на запрет транзита в Калининградскую область. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа. Он также сообщил, что Литва ждет расширения списка запрещенных для грузоперевозок товаров по мере ввода новых санкций Евросоюза против РФ.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Запрет касался транзита железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров не из санкционного списка между Калининградом и другими регионами России продолжаются.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022