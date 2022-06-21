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Власти заявили о полной энергобезопасности Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алиханов: энергетическая безопасность региона полностью обеспечена
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Энергетическая безопасность Калининградской области полностью обеспечена, регион может существовать в режиме энергетического острова. Об этом 21 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

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По его словам, европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей. «Это прискорбно, но не сказать, что это стало для нас каким-то сюрпризом. Это неприятно, но будем работать дальше», — сказал политик.

Калининградские власти уже ведут подготовку мер реагирования на ограничение Литвой транзита, подчеркнул он.

«Мы уже по поручению, в том числе сегодня Николая Платоновича Патрушева, ведем подготовку соответствующих мер реагирования вместе с коллегами», — подчеркнул он.

Как добавил Алиханов, ответные меры могут быть самыми разнообразными. Последствия для экономик Литвы, Латвии и Эстонии он оценил, как существенные для целого ряда отраслей.

Ранее во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила об отсутствии заинтересованности Вильнюса в экскалации ситуации с Москвой. Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы она не сочла блокадой.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

Калининградский губернатор Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и РФ.

20 июня временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

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