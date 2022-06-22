Украинским военным указали «обезличивать» тела погибших наемников

Украинским военнослужащим в Луганской Народной Республике (ЛНР) дано указание «обезличивать» тела погибших иностранных наемников. Об этом 22 июня сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, у погибших бойцов забирают документы и вещи, по которым можно опознать.

«Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того чтобы нельзя было их опознать», — ответил он на вопрос журналистов о происхождении иностранных наемников, ранее нейтрализованных в районе Горского и Золотого.

Как добавила Марочко, опознание погибших продолжается.

Группа иностранных наемников была ликвидирована утром в среду при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Ранее в этот день стало известно, что украинская группировка в данном регионе попала в полное окружение.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих вооруженных сил РФ и ЛДНР. По его словам, «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции». Песков не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

После этого Москва получила обращение Вашингтона по поводу задержанных американских наемников на Украине. Оно находится на рассмотрении.

До этого, 18 июня, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными американскими наемниками. Один из них, Энди Хюйн, как он сам утверждает, приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

О том, что двое американских наемников попали в плен, сообщила 15 июня газета The Telegraph. По информации издания, их задержали под Харьковом в ходе спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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