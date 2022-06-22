Москва получила обращение США по задержанным американским наемникам

Москва получила обращение Вашингтона по поводу задержанных американских наемников на Украине. В настоящее время оно рассматривается, заявил 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Обращение получено, но мы не комментируем содержание дипломатического общения и такого компонента этого общения, как нотная переписка. Мы традиционно содержание не раскрываем и комментарии не даем. Но в любом случае сигнал из Вашингтона нами получен, в настоящее время он рассматривается», — цитирует его ТАСС.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих сил РФ и ЛДНР. Он обратил внимание на то, что «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции» и не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что слова Пескова о возможной казни американских граждан шокировали Вашингтон.

До этого, 18 июня, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными американскими наемниками. Один из низ — Энди Хюйн, как он сам утверждает, приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

О том, что двое американских наемников попали в плен, сообщила 15 июня газета The Telegraph. По информации издания, их задержали под Харьковом в ходе спецоперации. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ.