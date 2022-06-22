Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД отверг заявления о якобы препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Экономика
Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей
Мир
Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам
Общество
Минута молчания объявлена по всей России
Общество
Народный артист России Алексеенко призвал помнить погибших в ВОВ
Армия
ВКС РФ уничтожили до 500 украинских военных на заводе «Океан» в Николаеве
Мир
Росгвардия обнаружила командный пункт националистов в Харьковской области
Мир
Недопущение конфликта ядерных стран в МИДе назвали приоритетом РФ
Политика
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки в колониях
Мир
Захарова назвала главным критерием приема в ЕС «антироссийскую присягу»
Политика
В Госдуме заявили о нелегитимности решений ПА ОБСЕ при отсутствии делегации РФ
Сюжет:

Москва получила обращение США по задержанным американским наемникам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва получила обращение Вашингтона по поводу задержанных американских наемников на Украине. В настоящее время оно рассматривается, заявил 22 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
Новости Украины и мира, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня — в текстовой трансляции «Известий»

«Обращение получено, но мы не комментируем содержание дипломатического общения и такого компонента этого общения, как нотная переписка. Мы традиционно содержание не раскрываем и комментарии не даем. Но в любом случае сигнал из Вашингтона нами получен, в настоящее время он рассматривается», — цитирует его ТАСС.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих сил РФ и ЛДНР. Он обратил внимание на то, что «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции» и не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что слова Пескова о возможной казни американских граждан шокировали Вашингтон.

До этого, 18 июня, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными американскими наемниками. Один из низ — Энди Хюйн, как он сам утверждает, приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию.

О том, что двое американских наемников попали в плен, сообщила 15 июня газета The Telegraph. По информации издания, их задержали под Харьковом в ходе спецоперации. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022