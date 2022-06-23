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Кардиолог раскрыл опасные для жизни осложнения тахикардии

Кардиолог Сонгуров: тяжелые формы тахикардии могут привести к отеку легких и инфаркту мозга
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Тахикардия или ускорение сердцебиения может привести к опасным осложнениям, в числе которых отек легких и инфаркт мозга. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров.

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«Тахикардия, или ускорение сердцебиения, — увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) более 90–100 ударов в минуту. Сама по себе тахикардия не самостоятельное заболевание, а симптом, относящийся к аритмиям или другим заболеваниям. При этом тахикардия способна привести к тяжелым последствиям как при периодических приступах, так и при постоянном присутствии», — уточнил он.

По словам врача, такой симптом одинаково часто встречается в любом возрасте, а также наблюдается у здоровых людей и с патологией сердечно-сосудистой системы.

Как пояснил Сонгуров, ритмичные сокращения сердечной мышцы обеспечивают кровью внутренние органы, ткани и мозг. Когда сокращения сердца становятся неритмичными, меняют свою частоту или полноту, желудочки сердца не успевают до конца наполниться кровью, что приводит к нарушению кровообращения во всем организме.

Такое состояние приводит к снижению давления, в результате чего кровь в легких не успевает насытиться кислородом. Ткани и органы начинают испытывать кислородный голод, а сердечная мышца начинает работать непрерывно и буквально изнашивается. Возникает и быстро прогрессирует сердечная недостаточность, на фоне чего неуклонно ухудшается и без того нарушенная оксигенация других внутренних органов.

«Острые приступы тахикардии сопровождаются неприятными внутренними ощущениями: чувство перебоев в работе сердца и его замирание, внезапная слабость, головокружение, нарушение дыхательного ритма. Однако тахикардия может спровоцировать и более серьезные последствия», — подчеркнул кардиолог.

Так, к числу осложнений патологических форм тахикардии относится кардиогенный шок, сопровождающийся критическим падением артериального давления и снижением кровоснабжения жизненно важных органов. Кроме того, может возникнуть отек легких — состояние, при котором в легочных венах давление поднимается до критических уровней, а в легочной ткани повышается содержание жидкости.

Не менее опасным является и острая сердечная недостаточность или сердечная астма, которая сопровождается приступами удушья. Помимо этого, тахикардия может привести к инфаркту мозга — нарушению кровоснабжения органа из-за закупоривания просвета сосуда тромбом, добавил кардиолог.

Для профилактики тахикардии Сонгуров посоветовал соблюдать здоровый образ жизни: заниматься спортом, отказаться от чрезмерного употребления кофейных и алкогольных напитков и курения, а также соблюдать правильный режим дня и полноценно отдыхать.

3 июня врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер рассказала «Известиям» об опасности и симптомах заболеваний щитовидной железы. Как уточнила специалист, в России почти 40% населения страдает от заболеваний щитовидки. Подобные патологии приводят к нарушению обмена веществ, что опасно серьезными сбоями в работе организма.

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