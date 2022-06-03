Врач назвала подверженные заболеваниям щитовидки категории граждан

Заболевания щитовидной железы, которые очень распространены в России, чреваты серьезными проблемами со здоровьем. О признаках сбоев в работе щитовидки рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.

Как уточнила специалист, в России почти 40% населения страдает от заболеваний щитовидной железы. Подобные патологии приводят к нарушению обмена веществ, что опасно серьезными сбоями в работе организма.

«Проблемы начинаются из-за воспаления, опухоли, аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Но зачастую виноват дефицит йода в организме, который необходим для выработки гормонов T3 и T4. Поиск настоящей причины требует тщательной лабораторной диагностики и УЗИ щитовидной железы. Стоит обратиться к врачу даже при таких общих симптомах, как повышенная возбудимость или утомляемость, потеря или набор веса, озноб или потливость, сухость кожи и потеря волос, а конкретно у женщин — при нарушении менструального цикла», — указала Гизингер.

По ее словам, в случае сбоев в работе щитовидной железы первым реагирует гипофиз, так называемый командный центр эндокринной системы. Гипофиз повышает или понижает производство тиреотропного гормона (ТТГ), который стимулирует щитовидку вырабатывать собственные гормоны Т3 и Т4. Поэтому анализ на ТТГ — базовый способ проверить здоровье щитовидной железы, пояснила врач.

При этом особую опасность нарушения работы щитовидной железы представляют для планирующих беременность женщин. Так, патологии увеличивают риски невынашивания беременности, мертворождения, задержек в росте плода, рождения ребенка с пороками развития.

«Поэтому для женщин критически важно сдавать анализы и разбирать вместе с врачом полученные результаты, чтобы привести гормоны в норму еще до беременности, а во время вынашивания и после рождения ребенка — поддерживать этот баланс», — предупредила эксперт.

Согласно данным «Гемотеста», который с 1 января по 15 мая 2022 года обработал более 274 тыс. исследований, тиреотропный гормон отклоняется от нормы в каждом пятом образце. При этом избыточный уровень ТТГ встречается в два с половиной раза чаще. Такой результат анализа сигнализирует о гипотиреозе — пониженной активности щитовидной железы, когда орган производит недостаточно гормонов Т3 и Т4.

Еще один вывод из статистики: чем старше возрастная группа пациентов, тем чаще в анализах встречаются отклонения ТТГ от нормы. Вместе с тем нарушения щитовидной железы коварны для пожилых людей, поскольку их сложнее диагностировать.

«Часто такие стандартные симптомы, как сухость кожи и слабость, списывают на возрастные изменения. Другая проблема — у старшего поколения симптоматика стирается: например, гипотиреоз дает о себе знать депрессивными состояниями и нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому пожилым людям нужно уделить особое внимание здоровью щитовидной железы», — призвала Гизингер.

25 мая ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что большая часть территории России находится в районах природного дефицита йода, из-за чего среди граждан высок риск получить заболевание щитовидной железы под названием эндемический зоб, которое чревато серьезными осложнениями.

Чтобы снизить риск развития заболеваний, эксперт рекомендовала исключить недостаток йода в пище, обогатив рацион этим элементом, а также регулярно проходить профилактическое обследование.