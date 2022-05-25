Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за дефицита йода

Большая часть территории России находится в районах природного дефицита йода, из-за чего среди граждан высок риск получить заболевание щитовидной железы под названием эндемический зоб, которое чревато серьезными осложнениями. Об этом 25 мая рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

В этот день ежегодно по всему миру отмечается Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day). Посвятить день этой теме предложила Европейская тиреоидологическая ассоциация (European Thyroid Association, ЕТА), которая занимается изучением соответствующих вопросов.

Как подчеркивают эксперт, щитовидная железа (ЩЖ) — важнейший орган человеческого организма, который регулирует многие значимые процессы. Вместе с тем, по данным ВОЗ, различные заболевания ЩЖ занимают второе место среди эндокринных нарушений после сахарного диабета. Нарушения ее функции выявляются примерно у каждого десятого жителя планеты.

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«Большая часть территории России находится в районах природного дефицита йода. Этот микроэлемент необходим для выработки гормонов щитовидной железы, поэтому в условиях его недостатка высок риск развития эндемического зоба. Заболевание проявляется равномерным увеличением тканей щитовидной железы. Симптомы развиваются медленно, и пациенты могут долго не обращать внимания на происходящие изменения. Зоб больших размеров вызывает сдавление трахеи и пищевода, изменение голоса, нарушение глотания, деформацию шеи», — подчеркнула Вершинина.

По ее словам, заболевания щитовидной железы имеют массу системных проявлений и могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с их чрезмерной активностью (гипертиреозом). При этом зачастую они маскируются под другие состояния, и только лабораторная диагностика позволит подтвердить или опровергнуть предположение о наличии заболевания. Если не начать лечение вовремя, возможно развитие тяжелых осложнений.

Кроме того, симптомы снижения и повышения выработки тиреоидных гормонов диаметрально противоположны, что также усложняет диагностику заболевания. Так, при гипотиреозе пациентов беспокоят: постоянная зябкость и холодные конечности, отсутствие энергии, огрубение и осиплость голоса, появление отеков, боли в области сердца и в мышцах, увеличение веса на фоне привычной физической нагрузки и рациона питания, запоры, сухость и желтушность кожи, а также выпадение волос.

В случае гипертиреоза жалуются на: ощущение ускоренного сердцебиения и перебоев в ритме сердечных сокращений, повышенную потливость, ощущение жара, дрожание пальцев рук и век, раздражительность, резкие перепады настроения, быструю утомляемость, похудение на фоне повышенного аппетита, а также поносы или частый стул.

Говоря о факторах развития нарушений в работе щитовидной железы, эксперт обратила внимание на генетическую предрасположенность. Кроме того, негативное влияние оказывают внешние факторы, такие как загрязнение окружающей среды, инфекции, плохое качество пищи и питьевой воды. Иногда вирусные инфекции могут приводить к развитию подострого тиреоидита — воспаления щитовидной железы и болей в области шеи.

Чтобы снизить риск развития заболеваний, Вершинина рекомендовала исключить недостаток йода в пище, обогатив рацион этим элементом, что особенно важно в условиях России.

«В почве этого элемента содержится мало и растения, соответственно, также не накапливают его в достаточном количестве. Тоже можно сказать и про продукты животноводства: мясо, молоко. И это опасно, особенно для детей на всех этапах их роста и развития, начиная с внутриутробного. Йод необходим для нормального формирования центральной нервной системы и умственного развития. Поэтому один из эффективных и доступных методов профилактики — употребление в пищу йодированной пищевой поваренной соли», — сообщила специалист.

Также она посоветовала регулярно проходить профилактическое обследование — взрослым при отсутствии жалоб это достаточно делать 1 раз в год. При этом, в случае если заболевания щитовидной железы зафиксированы у родственников, начинать наблюдение нужно в детском возрасте.

6 мая врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что дефицит йода в организме человека может привести к развитию онкологических заболеваний. Врач рассказал, что при дефиците йода появляются сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл.