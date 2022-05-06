Врач-диетолог назвал симптомы дефицита йода в организме

Дефицит йода в организме человека может привести к развитию заболеваний щитовидной железы и даже к проблемам, связанным с онкологией. Об этом рассказал в пятницу, 6 мая, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

«Щитовидка увеличивается, воспаляется, вызывая аутоиммунный тиреоидит. Возникает это по той причине, что собственные антитела железы начинают атаковать ее клетки», — сказал врач.

Он также отметил, что йод — это минерал, а дефицит минерала приводит к заболеваниям этой железы и гипотиреозу.

Гинзбург рассказал, что при дефиците йода появляется сухость кожи, проблемы со стулом, упадок сил, набор веса, когнитивное снижение. У женщин начинается выпадение волос и нарушается менструальный цикл.

Он рекомендовал обращаться ко врачу при первых появлениях симптомов.

4 мая инфекционист Валерия Джалагония рассказала, что долговременная нехватка йода приводит к нарушениям в работе щитовидной железы и значительно ослабляет иммунную систему человека.

По ее словам, в группе риска находятся беременные и кормящие женщины, дети в возрасте до трех лет и подростки, добавила специалист.

В октябре 2021 года диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что недостаток йода в организме может привести к повышению уровня холестерина крови, а также к возникновению вялости. Для борьбы с йододефицитом следует употреблять хурму, рыбу хек и фейхоа, посоветовал специалист.