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Автоэксперт объяснил решение Центробанка поменять тарифы ОСАГО

Автоэксперт Шкуматов: расширение ОСАГО позволит страховщикам повышать тарифы для «плохих» водителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Расширение тарифного коридора ОСАГО позволит страховым компаниям предоставлять более низкий тариф аккуратным водителям и повысить тариф для «плохих» автомобилистов. Такое заявление 22 июня сделал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественной организации автомобилистов «Синие ведерки» Пётр Шкуматов, комментируя «Известиям» новость о планах Центробанка поменять тарифы ОСАГО.

Как уточнил эксперт, ЦБ не регулирует тарифы на ОСАГО, он расширил возможности для страховых компаний.

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«У нас уже довольно давно тарифы на ОСАГО индивидуальные. Это было следствием реформы, когда в законе появилось упоминание, что страховые компании могут устанавливать базовую ставку страхования не одну для всех жителей региона, а индивидуально для каждого клиента», — отметил он.

Шкуматов пояснил, что автомобилисты в зависимости от личных характеристик не являются «одинаковыми» для страховых компаний. Кто-то из них представляет больший риск на дороге, а кто-то меньший — от этого и зависит тариф, указал Шкуматов.

«Чем шире тарифный коридор, который как раз и изменил ЦБ, тем у страховых компаний больше возможностей не только повысить тариф для плохих водителей, часто попадающих в аварии, но и снизить тарифы — для хороших автомобилистов, соблюдающих ДТП. Расширение коридора позволяет страховщикам предоставлять аккуратным водителям еще более низкий тариф», — добавил эксперт.

Ранее в этот день в Центробанке заявили о планах разрешить страховым компаниями менять тарифы ОСАГО по причине увеличения цен на запчасти. Так, тарифный коридор будет увеличен на 26% в обе стороны. Сообщается, что для легковых машин базовый тариф ОСАГО составит от 1646 до 7535 рублей, для общественного транспорта тарифный коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Новые тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».

В начале текущего года в России уже менялись тарифы ОСАГО. 9 января вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Так, стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге. Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей).

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