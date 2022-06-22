Автоэксперт объяснил решение Центробанка поменять тарифы ОСАГО

Расширение тарифного коридора ОСАГО позволит страховым компаниям предоставлять более низкий тариф аккуратным водителям и повысить тариф для «плохих» автомобилистов. Такое заявление 22 июня сделал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественной организации автомобилистов «Синие ведерки» Пётр Шкуматов, комментируя «Известиям» новость о планах Центробанка поменять тарифы ОСАГО.

Как уточнил эксперт, ЦБ не регулирует тарифы на ОСАГО, он расширил возможности для страховых компаний.

«У нас уже довольно давно тарифы на ОСАГО индивидуальные. Это было следствием реформы, когда в законе появилось упоминание, что страховые компании могут устанавливать базовую ставку страхования не одну для всех жителей региона, а индивидуально для каждого клиента», — отметил он.

Шкуматов пояснил, что автомобилисты в зависимости от личных характеристик не являются «одинаковыми» для страховых компаний. Кто-то из них представляет больший риск на дороге, а кто-то меньший — от этого и зависит тариф, указал Шкуматов.

«Чем шире тарифный коридор, который как раз и изменил ЦБ, тем у страховых компаний больше возможностей не только повысить тариф для плохих водителей, часто попадающих в аварии, но и снизить тарифы — для хороших автомобилистов, соблюдающих ДТП. Расширение коридора позволяет страховщикам предоставлять аккуратным водителям еще более низкий тариф», — добавил эксперт.

Ранее в этот день в Центробанке заявили о планах разрешить страховым компаниями менять тарифы ОСАГО по причине увеличения цен на запчасти. Так, тарифный коридор будет увеличен на 26% в обе стороны. Сообщается, что для легковых машин базовый тариф ОСАГО составит от 1646 до 7535 рублей, для общественного транспорта тарифный коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Новые тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».

В начале текущего года в России уже менялись тарифы ОСАГО. 9 января вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Так, стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге. Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10% (от 2224 до 5980 рублей).