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Верховная рада показала иностранцам снимок убитых ВСУ жителей Донбасса

Верховная рада выложила в Twitter фотографию убитой ВСУ в Донбассе женщины
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Фото: Twitter/verkhovna_rada
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Верховная Рада Украины опубликовала 21 июня в своем Twitter-аккаунте, ориентированном на иностранную аудиторию, снимок погибшей в результате обстрела ВСУ мирной жительницы Донецка.

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В подписи к фотографии место стрельбы, которое произошло еще 9 июня, не изменено, — Калининский район. При этом авторы публикации не стали указывать, что именно украинские военные открыли огонь, в результате которого погибла женщина.

В то же время пострадавших в этом обстреле жителей Донецкой Народной Республики Рада подписала как «украинцы».

В украиноязычном аккаунте Twitter парламента Украины информации о погибшей жительнице ДНР нет.

Накануне представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в ДНР за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали. Так, по информации СЦКК, девять детей погибли, 66 — пострадали.

В частности, в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ мужчина погиб в пожаре, вызванном попаданием снаряда. Кроме того, в этом же районе четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в результате обстрела украинскими военными.

По данным на 20 июня, только за сутки украинские войска 20 июня обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. Ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок. Как уточнили в СЦКК, пострадал 11-летний мальчик.

Как заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда наносятся удары по жилым кварталам города, нецелесообразно. На этом направлении сражаются местные жители в составе корпусов республик Донбасса, добавил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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