Ребенок и трое взрослых ранены в Донецке при обстреле города ВСУ
Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела, совершенного украинскими войсками (ВСУ). Об этом 20 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), 20 июня с 07:55 по 16:40 (совпадает с мск) украинские военные нанесли по Донецку 22 артиллерийских удара. В сумме они выпустили по городу 176 снарядов.
Последствия ударов показал корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.
Столица республики подвергается беспрецедентным обстрелам со стороны ВСУ начиная с 13 июня.
17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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