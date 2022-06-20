В ДНР за 124 дня эскалации погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали

В Донецкой Народной Республике за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали. Об этом 20 июня сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 124 дня эскалации погибли 188 гражданских лиц, в том числе девять детей. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 886 гражданских лиц, в том числе 66 детей», — говорится в публикации.

Отмечается, что на освобожденной в ходе спецоперации территории были ранены 1435 человек, в числе которых 77 детей.

В результате обстрелов повреждения получили 4736 жилых домов и 1027 объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве дополнили, что за этот период ВСУ открыли огонь по территории региона 4724 раза, в 4405 случаях применялись тяжелые вооружения.

«Всего противником выпущено 40 700 боеприпасов различного калибра, включая 29 ракет из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 93 ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» и 7249 ракет РСЗО БМ-21 «Град»», сообщили в представительстве.

Ранее, 19 июня, СЦКК ДНР проинформировало, что за сутки число погибших в результате обстрелов республики составило пять человек, а пострадавших — 20.

18 июня в рамках очередных артиллерийских ударов по территории ДНР со стороны украинских радикалов два сотрудника МЧС погибли, еще трое пострадали. Кроме того, над заводом Донецка «Топаз» на фоне нанесения ударов были замечены густые клубы черного дыма.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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