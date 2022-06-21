Мирный житель погиб в Донецке из-за обстрела ВСУ

Мирный житель погиб в пожаре в Куйбышевском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе после пожара, вызванного попаданием снаряда, под завалами дома № 7 по улице Никополь-Мариупольской обнаружено тело мужчины 1962 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что четыре мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения в Куйбышевском районе в результате обстрела.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации, 20 июня с 07:55 по 16:40 (совпадает с мск) украинские военные нанесли по Донецку 22 артиллерийских удара. В сумме они выпустили по городу 176 снарядов.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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