Пилот погиб при крушении Су-25 в Ростовской области

Пилот штурмовика Су-25, разбившегося в Ростовской области погиб. Об этом 21 июня сообщили в Южном военном округе.

Как рассказали в пресс-службе ЮВО, самолет совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По некоторым данным, при ударе о землю самолет загорелся.

Самолет Су-25 потерпел крушение в Чертовском районе. Причиной предварительно названа техническая неполадка. Ранее сообщалось, что самолет мог упасть из-за ошибки пилотирования.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники экстренных служб.

17 июня в Белгородской области упал российский Су-25. Пилот катапультировался. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Позже в социальных сетях появились видео, предположительно, с места крушения самолета в Белгородской области.