Опубликованы кадры места крушения Су-25 под Белгородом
В социальных сетях публикуют видео, предположительно, с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области.
«Вот линия электропередачи. За этот верхний трос зацепился самолет. Он над прудом пролетел. Там дымок — там и врезался», — сообщил автор одного из роликов.
Крушение самолета произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета утром в пятницу.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России (ВКС).
По информации пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик катапультировался, угрозы его здоровью нет.