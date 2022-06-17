Опубликованы кадры места крушения Су-25 под Белгородом

В социальных сетях публикуют видео, предположительно, с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области.

«Вот линия электропередачи. За этот верхний трос зацепился самолет. Он над прудом пролетел. Там дымок — там и врезался», — сообщил автор одного из роликов.

Крушение самолета произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета утром в пятницу.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России (ВКС).

По информации пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик катапультировался, угрозы его здоровью нет.