Самолет Су-25 разбился в Ростовской области

Самолет Вооруженных сил (ВС) России Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. Об этом 21 июня рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его информации, предварительной причиной крушения стал технический отказ. Сообщается, что самолет шел на сверхнизкой высоте

17 июня в Белгородской области упал российский Су-25. Пилот катапультировался. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Позже в социальных сетях появились видео, предположительно, с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области.

Крушение самолета произошло во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.