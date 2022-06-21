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Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Ограничения на транизт грузов из регионов России в Калининградскую область через Литву распространяются и на перевозки грузовыми автомобилями. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Ограничения по санкционным товарам на транзит через Литву в Калининград распространяются и на грузовые автомобили», — сказал ТАСС руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

20 июня Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Калининградский губернатор Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и РФ.

21 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания заявил, что Россия в ближайшее время ответит на ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. По его словам, Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате. Ответ России окажет негативное влияние на жителей Литвы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

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