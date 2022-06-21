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Патрушев пообещал жесткий ответ на блокаду Калининграда

Патрушев: Россия жестко ответит на враждебные действия Литвы по блокаде Калининграда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия в ближайшее время ответит на ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. Об этом 21 июня заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания по актуальным вопросам безопасности, проводимого в регионе.

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«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже», — подчеркнул он.

Как он подчеркнул, Вильнюс нарушил нормы международного права. Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате. Ответ России окажет негативное влияние на жителей Литвы, добавил Патрушев.

Поездка Патрушева в Калининградскую область была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.

Секретарь Совбеза уже лично встретился с губернатором региона Антоном Алихановым.

Ранее, 21 июня, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер заявил, что Литва не принимает односторонних мер против России, а выполняет санкции ЕС. Решать вопрос с транзитными ограничениями в Калининград необходимо дипломатическим путем, считает посол.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции объединения. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

Тогда же член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что решение Литвы по транзиту товаров в Калининградскую область является примером выраженной русофобской позиции Вильнюса.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

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