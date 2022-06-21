Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Калининградской области

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник, 21 июня, прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом. Он проведет совещание по национальной безопасности на северо-западе России на фоне запрета транзита ряда товаров через Литву в регион.

«Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств», — сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза.

Отмечается, что поездка была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.

Патрушев уже лично встретился с Гуцаном и с губернатором региона Антоном Алихановым.

«Обсуждены вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, проблематика, связанная с обслуживанием подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ», — сказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

В ходе беседы была затронута тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием, а также рассмотрены проблемы транспортной доступности региона.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня глава временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест. В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали незамедлительной отмены рестрикций и подчеркнули, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

МИД Литвы заявил, что Вильнюс не запрещал транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию, а лишь осуществлял санкции Евросоюза.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.