В Совфеде назвали причину запрета Литвы на транзит товаров в Калининград

Решение Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область — это очередная попытка обострить отношения между Россией и Евросоюзом. Об этом во вторник, 21 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Какое дело Литве или Евросоюзу, что Россия из одного своего региона перевозит в другой? Я думаю, что это попытка в очередной раз обострить нашу ситуацию с Евросоюзом. Литву выбрали в качестве удобного объекта для этих целей с учетом того, что Литва находится между Калининградской область и РФ. <…> Думаю, что Россия предпримет все меры для прорыва этой блокады», — предположил он.

Сенатор выразил надежду на то, что сложившаяся ситуация все-таки будет решена дипломатическим путем. Однако жизнь показывает, что «выкручивать руки» РФ подобным образом нельзя, добавил парламентарий.

«Литва, по сути, подрубает себе опору. Литва так расположена, что без нормальных железнодорожных, автомобильных и морских связей с Россией ей будет очень тяжело существовать и развивать свою экономику. И она почувствует это очень быстро», — заключил Джабаров.

Вместе с тем в калининградской областной таможне рассказали «Известиям», что работа на автомобильных пунктах пропуска не изменилась.

«Так, на МАПП Чернышевское (российско-литовский участок границы) за сутки оформлено на въезд в РФ 233 грузовых а/м, на выезд — 202», — сообщили в местной таможне.

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе совещания заявил, что Россия в ближайшее время ответит на ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининградскую область. По его словам, Москва прорабатывает ответные меры, в том числе в межведомственном формате. Ответ России окажет негативное влияние на жителей Литвы.

Также 21 июня Россия выразила решительный протест послу Евросоюза Маркусу Эдереру и потребовала немедленно возобновить транзит в Калининградскую область.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что решение Вильнюса является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня, он был введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Согласно предварительным оценкам, под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

20 июня Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Отмечалось, что ограничения на нефть и нефтепродукты с учетом ряда исключений, указанных в списке, не будут применяться до 5 декабря 2022 года.