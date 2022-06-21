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Москва выразила протест послу ЕС из-за ограничения транзита в Калининград
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Москва выразила протест послу ЕС из-за ограничения транзита в Калининград

Москва выразила протест послу ЕС из-за распространения санкций на грузовой транспорт в Калининград
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Россия выразила решительный протест послу Евросоюза (ЕС) Маркусу Эдереру и потребовала немедленно возобновить транзит в Калининградскую область. В противном случае Москва предпримет ответные меры, заявили 21 июня в МИД РФ.

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Ранее в этот день посол ЕС в РФ был вызван в российский МИД в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит грузового транспорта в Калининградскую область из других регионов России.

«Указано на недопустимость подобных действий, нарушающих соответствующие юридические и политические обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности», — сказано в сообщении МИД РФ.

Дипломат же, в свою очередь, заявил, что Литва не предпринимала односторонних мер, а выполняет санкции ЕС. Эдерер считает, что блокады Калининграда нет и несанкционные товары якобы продолжают поступать в регионе.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Предварительно сообщалось, что под запрет попадут около 40–50% всех грузов, которые перевозились между областью и другими регионами России.

20 июня министерство экономического развития Калининградской области обнародовало список товаров, запрещенных для транзита через Литву. В перечне — 23 раздела на 66 страницах. Среди запрещенных к ввозу товаров — продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности, технологические установки для сжижения природного газа, а также чистопородные лошади, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что запрет Литвы на транзит товаров в Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в течение нескольких дней проанализирует ситуацию, прежде чем примет решение об ответных мерах.

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