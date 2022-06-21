В центре Манхэттена автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек

В центре Манхэттена автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек

2022-06-21 09:28:35

2022-06-21 09:28:35

2022-06-21 09:28:35

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