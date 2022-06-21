Боевая подготовка служащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет желать лучшего. Об этом заявил американский наемник, участвующий в сражениях на стороне Киева.

«Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. <...> Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же», — приводит его слова журналист Сет Харп в Twitter.

Собеседник Харпа отметил, что успел побывать во многих местах боевых действий на Украине и в большинстве случаев наблюдал похожую картину. По его признанию, украинские бойцы действуют смело, однако на этом преимущества заканчиваются.

20 июня в МО РФ сообщили о том, что командный состав 30-й механизированной бригады ВСУ уклоняется от выполнения боевых задач. Отмечается, что военные используют любую возможность для симуляции болезни, чтобы не принимать участие в сражениях.

Накануне украинские боевики на высокой скорости влетели в водоем во время движения по трассе с выездом на мост, который они же подорвали.

Тогда же стало известно, что два украинских Су-25 ударили по позициям подразделений ВСУ в Днепропетровской области. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, большие потери вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, в результате чего происходят подобные инциденты.

13 июня сдавшийся в плен боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук рассказал, что боевики, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества и даже меняют их на боевые припасы. По словам пленного, он не раз снабжал действующих военных наркотиками, покупая вещества через местных таксистов.

26 мая военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Кроме того, по его словам, украинскую армию плохо снабжают питанием.

В тот же день стало известно, что в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с РФ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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