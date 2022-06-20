В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач

Командный состав 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклоняется от выполнения боевых задач. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Минобороны РФ.

«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для расследования. В то же время в 14-й механизированной бригаде 800 человек отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

10 июня советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ежедневно Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Основной причиной потерь он назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон».

26 мая военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Кроме того, по его словам, украинскую армию плохо снабжают питанием.

В тот же день стало известно, что в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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