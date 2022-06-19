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Украинские Су-25 ударили по своим позициям в Днепропетровской области

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Два украинских Су-25 ударили по позициям подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом 19 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лайтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовики нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Широкое.

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«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой», — отметил представитель Минобороны.

Как он добавил, украинские боевики начинают оставлять свои позиции, бросив оружие. По словам Конашенкова, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и покинул позиции.

17 июня командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил, что потери тяжелых вооружений Украины в ходе российской спецоперации по защите Донбасса составили приблизительно 50% техники.

16 июня глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что в среднем украинская армия в сутки теряет 200–500 человек убитыми. Потери значительно выросли за последние две недели боев.

10 июня газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам в соотношении двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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