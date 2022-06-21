В Херсонской области наладили вещание российского телевидения

Вещание российского телевидения полностью налажено на всей территории Херсонской области. Об этом во вторник, 21 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов», — поделился военный связист Андрей.

Специалисты подразделений связи ВС России подключили и перенастроили на вещание российских телеканалов семь телевизионных вышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть охватила всю территорию области.

В настоящий момент жителям региона совершенно бесплатно доступны программы 24 телевизионных каналов РФ. В их числе — Первый канал, «Россия», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезда» и «Мир».

Между тем, всего два месяца назад вещание российского телевидения было доступно только в городе Херсоне и на малой части области.

18 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Владимир Сальдо заявил, что два провайдера из Республики Крым работают над восстановлением интернет-сетей для жителей области.

31 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Он пояснил, что администрация Херсона обратилась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе, так как в результате обстрелов украинскими боевиками был перебит кабель телефонной связи.

В тот же день представители военно-гражданской администрации региона рассказали о том, что в Херсоне запустили зоны с бесплатным Wi-Fi. Чиновники подчеркнули, что эта временная мера была введена из-за отключения в области украинских каналов связи, для того чтобы жители региона могли общаться со своими родственниками.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта. В конце мая заместитель главы ВГА области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России, позже он подтвердил свою уверенность в том, что Херсонская область скоро станет российским регионом.

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