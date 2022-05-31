Зоны бесплатного Wi-Fi запустили в Херсоне

В Херсоне запущены зоны бесплатного Wi-Fi. Об этом во вторник, 31 мая, заявил представитель военно-гражданской администрации региона ТАСС.

«По районам подключают точки Wi-Fi. И, когда в районе 1 мая было отключение интернета и связи, по городу организовали точки бесплатной раздачи Wi-Fi, и люди могли прийти и написать родным и близким. Это временная мера, чтобы хоть какая-то связь была у людей. И сейчас также Wi-Fi запущен», — сказал он.

Ранее в этот день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Он пояснил, что военно-гражданская администрация Херсонской области обращалась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе, так как в результате обстрелов украинскими боевиками был перебит кабель телефонной связи.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города. С этой даты область перешла на обращение в рублях.

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