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В Херсоне заявили о восстановлении интернет-сетей провайдерами из Крыма

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Два провайдера из Республики Крым работают над восстановлением интернет-сетей для жителей Херсонской области. Такое заявление сделал 18 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Уже два провайдера работают крымские — Крым ближе всего к нам. Они работают над тем, чтобы все оптоволоконные сети сохранились, их переключают. Айтишники работают, ежедневно несколько бригад. Они продвигаются интенсивно, но требуется время», — сказал Сальдо в эфире программы «Соловьев.LIVE».

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города.

Кроме того, с этой даты область перешла на обращение в рублях.

21 мая депутат Госдумы Игорь Кастюкевич сообщил о том, что в Херсонскую область провели оптоволоконную сеть из Крыма. Он также добавил, что мобильная связь и телевещание в регионе работают с перебоями, которые оперативно устраняют местные специалисты.

31 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Он пояснил, что военно-гражданская администрация Херсонской области обращалась к российским властям за помощью в восстановлении коммуникаций в регионе, так как в результате обстрелов украинскими боевиками был перебит кабель телефонной связи.

В тот же день представители военно-гражданской администрации региона рассказали о том, что в Херсоне запустили зоны с бесплатным Wi-Fi. Чиновники подчеркнули, что эта временная мера была введена из-за отключения в области украинских каналов связи, для того чтобы жители региона могли общаться со своими родственниками.

Херсонская и часть Запорожской области были освобождены российскими военными в середине марта. Власти заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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