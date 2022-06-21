В ЛНР сообщили об эвакуации около 20 мирных жителей с «Азота»

Около 20 мирных жителей самостоятельно эвакуировались с территории завода «Азот» в Северодонецке 20 июня. Об этом рассказал посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«По мере продвижения союзных сил по территории «Азота» из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода. Сегодня около двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник уточнил, что сейчас люди находятся в безопасности. Однако он подчеркнул, что мирным жителям сложно покинуть территорию завода, так как попытки эвакуироваться осложняются постоянными обстрелами со стороны украинской артиллерии.

Ранее в этот день офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые мирные жители смогли выйти с территории завода «Азот» благодаря ухищрениям или по счастливой случайности.

Он также рассказал, что укрывающиеся на заводе «Азот» украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках.

Марочко указал, что силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководством.

Кроме того, 20 июня стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые сдались в плен военным ЛНР, приступили к даче показаний против сослуживцев. Часть боевиков продолжает блокировать химпредприятие «Азот».

Сейчас на заводе «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гуманитарных коридоров, организованных российской стороной. Как сообщалось 18 июня, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

В Донбассе проходит спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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