В ЛНР рассказали об эвакуации мирных жителей с «Азота»

Некоторые мирные жители смогли выйти с территории завода «Азот» в Северодонецке по ухищрениям или по счастливой случайности. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Да, есть такие мирные жители, которые либо по ухищрениям, либо по счастливой случайности смогли выйти с территории предприятия», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что люди, которые смогли покинуть «Азот», отмечают катастрофическую гуманитарную ситуацию на территории завода.

Ранее в этот день он рассказал, что укрывающиеся на заводе «Азот» украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках.

По его словам, силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о «плачевном» положении войск, брошенных руководством.

Также в понедельник стало известно, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые сдались в плен военным ЛНР, приступили к даче показаний против сослуживцев. Часть боевиков продолжает блокировать химпредприятие «Азот».

Сейчас на заводе «Азот» прячутся украинские националисты, при этом они прикрываются мирными жителями и не позволяют им выйти во время действия гуманитарных коридоров, организованных российской стороной. Как сообщалось 18 июня, силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче боевиков в плен.

В Донбассе проходит спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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