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В Госдуме заявили об ослаблении всего ЕС после приема Украины и Молдавии

Депутат Чепа: вступление Украины и Молдавии в ЕС ослабит весь Евросоюз
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз с их низкими экономическими показателями ослабит весь ЕС. Такое мнение в понедельник, 20 июня, выразил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Есть некоторые страны, которые очень долго добивались получения такого статуса и до сих пор не получили. В сегодняшней ситуации ни Украина, ни Молдавия не попадают под те требования, которые существуют для членов ЕС», — указал он.

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Также депутат отметил, что нынешнее состояние Евросоюза является чуть ли не худшим за все годы своего существования. По словам Чепы, если в теории Украина и Молдавия со своими низкими экономическими показателями всё же вступят в ЕС, то ослабеет весь Евросоюз.

Ранее в этот день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС.

17 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Она отметила, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц планирует на саммите предложить упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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