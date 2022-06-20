В российских вузах стартовала приемная кампания

В вузах России в понедельник, 20 июня, стартовала приемная кампания. В 2022 году на бюджетные отделения могут претендовать практически 600 тыс. абитуриентов.

Большая часть мест выделена на инженерные и технические специальности, включая IT.

Кроме того, выпускники отдают предпочтение педагогике, сельскому хозяйству, медицине.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что министерством увеличено количество бюджетных мест по медицинским специальностям.

Абитуриенты могут подать заявление на поступление в вузы в приемной комиссии, также это можно сделать онлайн или отправив письмо на почту.

24 мая Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. В Министерстве просвещения при этом отметили, что возвращение к специалитету поможет усилить качество подготовки педагогов.

Позже, 2 июня, Фальков пояснил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Он подчеркнул, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. По его словам, решение было принято в результате того, что руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной операцией по защите Донбасса.

8 июня глава Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил сохранить бакалавриат при выходе из Болонской системы для отдельных направлений и для иностранных студентов.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.