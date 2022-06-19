Экономист из США назвал санкции против РФ «выстрелом себе в ногу»

Санкции США против России — это «выстрел себе в ногу». Такое мнение выразил 17 июня президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что введение рестрикций редко заставляет государства менять свою политику. Кроме того, «некорректные действия» в адрес России привели к «непредсказуемым последствиям».

«Нам же рассказывали обо всех этих яхтах, которые мы арестовали, а затем нам пришлось платить за их содержание. И это лишь небольшой пример. Однако мы видим это и в случае с ценами на нефть, и в случае с ценами на продукты питания. А затем на наших глазах Соединенные Штаты заявляют: знаете, нам нужно выделить субсидии для глобальной продовольственной помощи», — заметил он.

Для него ситуация с санкциями была ожидаемой, так как научные исследования укрепили его во мнении о неэффективности подобных решений.

«Повторюсь: всё очень предсказуемо. И типичная картина, которую мы наблюдаем со стороны нынешней администрации, — это политические решения, которые, как кажется, должны принести пользу американским налогоплательщикам или людям за рубежом, но на самом деле оказываются выстрелом себе же в ногу», — подытожил Ругер.

17 июня президент США Джо Байден в интервью с агентством Associated Press назвал санкции против России лучшим курсом для Америки. Кроме того, он заявил, что принимал решение о введении ограничений против России «как главнокомандующий», а не «политик, думающий о выборах».

Ранее, 10 июня Байден обвинил в экономических проблемах США российского президента Владимира Путина, заявив, что граждане «платят путинский налог» на топливо и еду.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 июня охарактеризовала санкционную политику Запада как «суицидальную».

Западные страны ужесточили санкции против Москвы на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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