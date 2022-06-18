На ПМЭФ заключено соглашений на сумму 5,6 трлн рублей

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) к 18 июня подписано 691 соглашение на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом организаторы написали в своем Telegram-канале в субботу, 18 июня.

«Сумма по итогам определенно будет выше», — добавили там.



В форуме участвуют 14 тыс. человек из 131 страны. Советник президента России Антон Кобяков, подводя предварительные итоги ПМЭФ, заявил, что организаторы собираются «наращивать допандемийный уровень участия».

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, причем 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

На всех площадках мероприятия соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в качестве страны-гостя выступит Египет.