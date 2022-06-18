Американский наемник Энди Хюинь, воевавший на Донбассе на стороне Украины, после потери ВСУ контроля над позицией несколько часов провел в окопе, после чего пять часов с сослуживцем шел по лесу и сдался российским военным. Об этом гражданин США 18 июня рассказал «Известиям».

Позиции, где находился американец, были под Харьковом. По словам Хюиня, он служил в составе отряда «Багет» в разведывательном батальоне. Подразделение получило такое название, так как большинство военных были из Франции.

По словам пленного наемника, украинские войска отступили и попросили обеспечить прикрытие. Но российская армия установила контроль над позицией.

«Я вместе с сослуживцем три часа провели в окопе. А после пять часов шли по лесу», — отметил он.

Как добавил американец, командиры многих подразделений Украины коррумпированы, войска плохо вооружены и подготовлены. Однако западные СМИ об этом не сообщают по ряду непонятных ему причин.

27-летний американец рассказал, что оказался на Украине из-за западной пропаганды. По его мнению, западная пресса представляла ситуацию так, что российские военные «без разбора убивают людей».

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными в Донбассе американскими наемниками и выяснил, как они попали в регион.

В ходе беседы ветеран с 20-летним стажем Александр Дрюке сравнил подход к делу у американских и украинских бойцов. По его словам, у последних большие проблемы с амуницией и повсюду беспорядок.

17 июня бывший морской пехотинец США рассказал, что американские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, понимают, что не могут рассчитывать на помощь властей Соединенных Штатов. Он служил на Украине вместе с американцами Александром Дрюке и Энди Хюинем, которые, попали в плен к российским военным под Харьковом.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен Хюиня и Дрюке появилось 15 июня от газеты The Telegraph. Как отметило издание, двое наемников были взяты в плен под Харьковом. Кроме того, 16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил о том, что в Северодонецке находятся наемники из Великобритании, Польши и Америки.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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