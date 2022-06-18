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Попова назвала ложными заявления о работе биолабораторий во благо украинцев

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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Заявления о работе биолабораторий на Украине во благо украинского народа не соответствуют действительности, эти учреждения несут опасность всему миру. Такое заявление сделала 18 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов — наших военных — на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно. Недавние заявления о том, что всё это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности», — сказала Попова в интервью «РИА Новости».

Таким образом Попова прокомментировала опубликованную Пентагоном 9 июня справку о поддержке биолабораторий, учреждений здравоохранения и центров диагностики в 46 странах, в том числе на Украине. В ней американское оборонное ведомство заявило, что взаимодействие в течение 20 лет с лабораториями на Украине якобы велось США в мирных целях.

12 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия требует ответов на конкретные вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве вместо «общих ответов». Кроме того, Захарова рассказала о планах Москвы запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

14 апреля в Минобороны России сообщили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Больше актуальных видео и подробностей о ПМЭФ смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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