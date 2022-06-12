МИД РФ требует от США разъяснений по биолабораториям в странах бывшего СССР

Россия требует ответов на вопросы о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве. Об этом 12 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ожидаем [от Вашингтона] предоставления не сведений общего характера, а пояснений по существу в отношении конкретных вопросов, которые поставлены российской стороной в связи с военно-биологической деятельностью США на постсоветском пространстве», — сказала она в интервью ТАСС.

При этом Москва планирует запросить консультации с государствами — участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Мы намерены в ближайшее время задействовать механизмы, согласно статьям V и VI Конвенции, которые предусматривают консультации между государствами — участниками КБТО в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничество в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО», — сказала Захарова.

9 июня Пентагон официально рассказал об оказываемой в течение последних 20 лет «легальной» поддержке 46 биологическим объектам на Украине. Помощь, как отмечалось, предоставлялась в «рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности».

14 апреля в Минобороны России сообщили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы. В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.