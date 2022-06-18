NYT предрекла Украине провал при вступлении в ЕС из-за коррупции

Внутренние проблемы, в частности, коррупция, становятся препятствиями для вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 17 июня рассказали в газете The New York Times (NYT).

Автор обращает внимание на то, что Украина, несмотря на расположение Европы в вопросе вступления Киева в ЕС, столкнется с требованием бороться с коррупцией, которая в стране процветает.

«Какими бы ни были симпатии к Украине в Европе, никто не отказывается от правил вступления, в том числе и по борьбе с коррупцией. Для [Украины], плюралистической демократии с жесткой политикой и... чрезмерной ролью бизнес-элиты, известной как олигархи, выполнение требований будет трудным делом. Взаимосвязанные и глубоко укоренившиеся проблемы политического и делового влияния на суды являются центральным препятствием», — предупреждает издание.

Особенно ярко, по наблюдениям издания, украинская коррупция проявляется в сфере судопроизводства, где совмещающие предпринимательство и политику лица «тянут за ниточки, чтобы назначить судей, которые, в свою очередь, выносят решения в их пользу в коммерческих спорах». В качестве наиболее заметного проявления коррупции NYT привела отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука, который отказался от должности в знак протеста против сговора президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским по прибыли от электроснабжения.

Кроме того, газета обращает внимание на кризис демократических институтов в стране, которые подавляются после введения военного положения.

«В условиях военного положения оппозиционные телеканалы были исключены из национальной кабельной системы. Если <конфликт в Донбассе> и военное положение будут продолжаться месяцами или годами, вряд ли состоятся регулярные выборы», — заключил обозреватель.

17 июня обозреватель CNN Люк МакГи усомнился в перспективах Украины вступить в ЕС. Он также констатировал наличие в стране высокого уровня коррупции, отсутствие современной европейской демократии, проблемы с соблюдением прав человека, которые противоречат Копенгагенским критериям для кандидатов в члены ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 17 июня дала рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. При этом она отметила, что для вступления Киеву нужно провести ряд реформ по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

Решение о предоставлении статуса кандидатов трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе 23–24 июня. В нем примут участие главы 27 государств и правительств ЕС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не против возможного вступления Украины в Евросоюз, так как эта организация не носит военный характер.

Вместе с тем 15 июня чешские СМИ сообщили, что ряд стран ЕС скептически настроены в вопросе предоставления Украине членства в союзе. Так, Нидерланды и Швеция опасаются, что страна с «40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений. Также отрицательно на интеграцию Украины может быть настроен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

16 июня иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.