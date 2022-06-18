Наемники США на Украине осознали невозможность помощи от Вашингтона

Американские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, понимают, что не могут рассчитывать на помощь властей Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил в интервью телеканалу CBS News бывший морской пехотинец США.

«Мы знали, что, отправившись туда и служа правительству Украины, на нас не будет распространено практически никакой защиты и что правительство Соединенных Штатов будет бессильно помочь нам», — отметил он, попросив не называть его имени.

Как отмечает телеканал, ветеран служил на Украине вместе с американцами Александром Дрюке и Энди Хюином, которые, попали в плен к российским военным под Харьковом.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побеседовал с плененными в Донбассе американскими наемниками и выяснил, как они попали в регион.

Энди Хюинь, как он сам утверждает, приехал на Украину после просмотра западных новостей, в которых русские выставляются военными преступниками. В самом Донбассе он понял, что западные СМИ распространяли таким образом ложную информацию. По его словам, украинская армия, насколько некомпетентна, насколько коррумпировано руководство Украины. Хюинь также отметил, что украинцы их бросили.

Ветеран с 20-летним стажем Александр Дрюке с высоты своего опыта сравнил подход к делу у американских и украинских бойцов. По его словам, у последних большие проблемы с амуницией и повсюду бардак.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен Хюиня и Дрюке появилось 15 июня от газеты The Telegraph. Как отметило издание, двое наемников были взяты в плен под Харьковом. Кроме того, 16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил о том, что в Северодонецке находятся наемники из Великобритании, Польши и Америки.

Наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти Донецкой и Луганской народных республик. Так, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников — Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима — к смертной казни. Отмечалось, что иностранцы смогут в течение месяца подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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