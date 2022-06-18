Путин заявил о необходимости развития отношений с Боснией и Герцеговиной

У России есть сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной (БиГ) в связи с антироссийскими санкциями, однако диалог между странами продолжается и будет развиваться. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с членом президиума БиГ Милорадом Додиком.

«К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем Вашу позицию и высоко ее ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться, особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А Вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

В этот же день Додик заявил, что санкции Боснии и Герцеговины против России стали бы абсурдом, так как Москва является гарантом Дейтонских соглашений. По его мнению, единой позиции по антироссийским санкциям в руководстве страны не будет.

В марте член президиума БиГ отметил, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Как он объяснил, консенсуса по этому вопросу нет ни в президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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