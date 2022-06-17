В Боснии и Герцеговине оценили вероятность введения санкций против РФ

Санкции Боснии и Герцеговины против России стали бы абсурдом, так как Москва является гарантом Дейтонских соглашений. Об этом 17 июня заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, единого мнения по антироссийским санкциям в руководстве страны не будет.

«Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдет...» — цитирует его «РИА Новости».

В итоге страна не введет антироссийские санкции, заключил Додик.

В марте он отметил, что Босния и Герцеговина не будет вводить санкции против России и закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Как он объяснил, консенсуса по этому вопросу нет ни в президиуме Боснии и Герцеговины, ни в парламенте, ни в каком-либо другом органе на уровне всей страны.

Согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, Босния и Герценовина состоит из двух энтитетов: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории), а также самостоятельного округа Брчко. Гарантами документа стали США, Великобритания, Франция, Германия и Россия.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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