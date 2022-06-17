Гендиректор НМГ рассказала о развитии социального контента для подростков

Национальная Медиа Группа (НМГ) развивает тему социального контента для подростков. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

По ее словам, в современном мире на первый план выходят этика и мораль. Например, аудиторией проекта «Трудные подростки» на 60% является именно подрастающее поколение.

«То есть мы умеем делать проекты, которые абсолютно востребованы молодым поколением. Мы сейчас получили награду даже не за сам сериал. Мы получили много наград за сериал, за промо, но мы сейчас получили награду за настоящую помощь подросткам», — рассказала она.

Баланова также отметила, что был создан чат-бот, в котором подростки находят ответы на свои сложные вопросы. Им воспользовалось уже более 11 тыс. человек.

«Мы действительно видим и сейчас живем в каком-то мире без формальных правил, которые сложно вычислить. И, собственно, этика и мораль, и какие-то такие более высокие ценности, они, собственно, и должны, видимо, быть теми единственными правилами, по которым существует наш мир», — добавила гендиректор НМГ.

Национальная Медиа Группа участвует в нескольких сессиях Петербургского экономического форума. Так, в ходе дискуссии, посвященной перезагрузке рынка контента, Баланова говорила о том, что сегодня контент изначально производится для всех площадок — от телевидения до стриминговых сервисов.

«За последние два года мы просто кардинальный скачок сделали с точки зрения абсолютной интеграции разных сред. И, в общем, действительно очень сложно говорить о том, где в первую очередь потребляется контент. Например, премьера проходит сначала в цифровой среде. Потом показывается в телевизионном эфире, и это дает дополнительный буст для прихода новых зрителей, которые хотят посмотреть его на онлайн-платформе», — рассказала она.