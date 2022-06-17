Гендиректор НМГ рассказала о кардинальном прорыве в производстве контента

НМГ участвует в нескольких сессиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). В их числе сессия, посвященная перезагрузке рынка контента.

По словам генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой, сейчас контент изначально производится для всех площадок — от телевидения до стриминговых сервисов.

«За последние два года мы просто кардинальный скачок сделали с точки зрения абсолютной интеграции разных сред. И, в общем, действительно очень сложно говорить о том, где в первую очередь потребляется контент. Например, премьера проходит сначала в цифровой среде. Потом показывается в телевизионном эфире, и это даёт дополнительный буст для прихода новых зрителей, которые хотят посмотреть его на онлайн-платформе», — рассказала она.

В панельной дискуссии Института развития интернета «Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента» также участвовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, генеральный директор Роскино Инна Шалыто и другие.

Модератором сессии выступила обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина.