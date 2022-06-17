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Путин прокомментировал провал блицкрига против экономики РФ словами Марка Твена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о провале «экономического блицкрига» против России, процитировал американского писателя Марка Твена.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы обязательно используем новые возможности. И станем еще сильнее»
Самые важные цитаты из выступления Путина на ПМЭФ

В июне 1897 года, в The New York Journal опубликовали письмо Твена, в котором он опроверг информацию о своей кончине, использовав фразу, ставшую впоследствии знаменитой. Слухи о болезни писателя распространились во время кругосветного гастрольного тура автора, пишет «Газета.Ru».

Ранее 16 июня Путин назвал все вводимые против России санкции безумными и бездумными. Их единственной целью является взять нахрапом и с наскока смять экономику РФ, однако этого не получилось, подчеркнул президент.

Также российский лидер сообщил, что Россия подавила инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы.

До этого, 23 мая, глава государства отметил, что санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

Западные страны усилили санкционную политику в ответ на спецоперацию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, начатую российскими военными 24 февраля по приказу Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

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