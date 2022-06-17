Путин высказался о стыдящихся быть русскими

Стыдятся быть русскими только те, кто не связывает себя с Россией. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, судьбу своих детей с нашей страной. Им не просто стыдно, просто они не хотят, чтобы у них возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить и хотят, чтобы там воспитывались и жили их дети», — сказал он.

По его словам, умеющие думать люди в душе заинтересованы в росте могущества России, даже если с тревогой относятся к происходящим в мире событиям.

«По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети», — заключил президент.

30 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что уровень поддержки специальной военной операции сохраняется в РФ на стабильно высоком уровне. Решение о ее проведении поддерживают 72% граждан.

В начале марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящему русскому никогда не стыдно за свою национальность.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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