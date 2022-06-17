Ресторатор оценил уход Coca-Cola из России

Компании The Coca-Cola Company и PepsiCo достаточно серьезно монополизировали российский рынок: это и соки, и вода. При этом они производят очень простой продукт и их уход из РФ только освободит дорогу для российских предпринимателей. Об этом заявил «Известиям» омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Накануне Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода-производителя газировки, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки. В линейке продукции компании числятся бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, «Моя семья» и «Добрый».

Омбудсмен подчеркнул, что количество выпитой газировки в стране не уменьшится, а уход одного–двух монополистов серьезно расчистит нишу и даст дополнительные возможности для отечественных предпринимателей. Вместо иностранной газировки будет российская, при этом деньги будут оставаться в стране, поэтому проблем никаких нет.

По словам Миронова, до прихода Coca-Cola в Советском Союзе производили Pepsi и Fanta, и ничто не мешает начать такое производство заново, считает омбудсмен.

Справка «Известий» Завод по производству «Пепси-Колы» был открыт в Новороссийске в 1974 году в рамках соглашения между СССР и США от 1972 года. В 1996 году производство заработало в Сочи, а затем еще в ряде городов России. Coca-Cola и Fanta стали официальными напитками московской Олимпиады 1980 года. В 1979-м на Московском пивобезалкогольном комбинате (сейчас — «Очаково») началось производство Fanta в стеклянных бутылках 0,33 литра.

Ресторатор добавил, что сейчас россияне пьют все больше газировок «Тархун» и «Дюшес», чего не наблюдалось еще несколько лет назад.

Уйдет ли Coca-Cola из России?

Пока неизвестно, будет ли полноценный уход напитка Coca-Cola из России, который производит Coca-Cola Hellenic Bottling Company — возможно, будет сценарий, подобный сети ресторанов McDonald's, работающей теперь в РФ под новым названием «Вкусно — и точка» (ВиТ), допустил Миронов.

Руководитель направления «Стратегическое планирование» ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» Роман Копосов считает, что уход Coca-Cola будет чувствителен в первую очередь для крупных розничных сетей и сетевых объектов фудсервиса.

С точки зрения охвата, бонусов и регулярности поставок крупные ретейлеры рискуют получить сильное снижение объемов продаж в категории, так как Coca-Cola занимала лидерские позиции, считает Копосов. У Coca-Cola HBC 10 заводов в РФ по производству безалкогольных напитков, рассказал он. Транснациональная компания несколько десятилетий строила логистику, систему продаж и дистрибуции, обучила и дала работу большему количеству специалистов, отметил эксперт.

«Учитывая эти факты, команда скорее выберет курс на запуск новых брендов, адаптированных под РФ. Компании нужен российский рынок и лояльная аудитория, поэтому мы оцениваем низкий уровень вероятности ухода и закрытия заводов компании», — считает специалист.

Он напомнил, что 16 июня 2022 года компания презентовала новый бренд Funky Monkey Cola и Orange.

Чем заменят «Колу» и «Пепси»

Аналоги продукта Coca-Cola есть — собственные торговые марки сетей, «Кола» от «Черноголовки», CoolCola и Fancy от «Очаково» и многие другие, рассказал Копосов. Но они обладают несопоставимо меньшей узнаваемостью и лояльностью аудитории, отметил он. Кроме бренда, к которому очень привязан потребитель, почти никто из игроков не сможет быстро нарастить сопоставимый объем производства и повторить успех Coca-Cola в рекламе и каналах продаж, считает он.

Однако кандидат технических наук, доцент кафедры торгового дела факультета управления Университета «Синергия» Ольга Косарева полагает, что появляется ниша, которая не может долго находиться свободной, и в скором времени она заполнится аналогами Coсa-Cola.

Так, в правительстве Московской области заявили, что ООО «Мегапак» в городе Видное начало выпуск газировки под брендом Funky Monkey взамен Coca-Cola, цена которой будет на 10–15% ниже продукции зарубежной компании.

Она также указала на напитки компании «Черноголовка», являющейся признанным лидером на рынке безалкогольной продукции: Черноголовка, КОЛА Черноголовка, Fantola, БАЙКАЛ, Chillout, FUN Cola и другие.

«Основным конкурентным преимуществом выпускаемой продукции является то, что многие напитки компания производит на натуральном сырье отечественного производства или завозится из стран ближнего зарубежья», — сказала Косарева про напитки «Черноголовки».

Доцент «Синергии» добавила, что Минский завод безалкогольных напитков (МЗБН) производит в том числе газировки «Бела-кола», «Фан-Фан» и «Росинка», которые можно позиционировать как аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite. Завод также рассчитывает влиться в тренд импортозамещения, отметила кандидат технических наук.

С февраля 2022 года МЗБН увеличил экспорт газированной воды в Россию, продажи выросли на 50%, подчеркнула специалист.

«Нельзя сбрасывать со счетов и других производителей безалкогольных газированных напитков, размещенных на всей территории России, а это более 150 производителей, предлагающих широких ассортимент продукции — от безалкогольных газированных и сокосодержащих напитков до энергетиков», — заключила она.

Основатель сети Coffee way Сергей Бунцевич заявил «Известиям», что в данный момент сеть работает с компанией PepsiCo и не видит большой проблемы уходы Coca-Cola.

Говоря о российских аналогах, он отметил, что это и напитки «Черноголовка», и разные бутылочные лимонады, например «Тархун», которые давно себя зарекомендовали. По его словам, гости Coffee way делали выбор в пользу таких лимонадов.

«Сейчас, думаю, еще больше станет поклонников этих напитков», — сказал Бунцевич.

Также предприниматель рассказал, что сеть на базе обжарке кофе производит напиток Cold Brew — черный кофе, заваренный холодной водой. От других методов приготовления его отличает необычно долгое время заваривания — от восьми до 24 часов.

«Получается освежающий и очень тонизирующий напиток с низкой кислотностью и горечью, высокой сладостью», — рассказал бизнесмен.

Coca-Cola заявила о приостановке работы в РФ 9 марта. Источник в российском подразделении компании заявлял «Известиям», что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. 4 мая генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода из России.