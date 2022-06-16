Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров указал на попытки сделать из Молдавии «вторую Украину»
Мир
Макрон не исключил новый звонок Путину
Экономика
Ковальчук подчеркнул важность внедрения передовых технологий в АПК
Экономика
В рамках ПМЭФ заключены соглашения о взаимодействии Минстроя РФ с ДНР и ЛНР
Мир
Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах
Экономика
Путин заявил о необходимости обеспечить работу автопрома в РФ
Мир
Глава ДНР заявил о переломе в битве за Донбасс
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Мир
Разведка Украины заявила о получении техдокументации Крымского моста

Coca-Cola прекратит производство и продажу напитков в России

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Coca-Cola Hellenic Bottling Company не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. Об этом компания 16 июня сообщила Reuters.

Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Какие вкусы производитель предложит вместо флагманских брендов

Существующие российские клиенты дистрибьютора опустошают имеющиеся на складах запасы.
«Как только запасы будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие продукты Coca-Cola Company в РФ», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 июня, гендиректор «Вкусно — и точка» (ранее развивалась под брендом McDonald's) Олег Пароев в беседе с «Известиями» сообщил, что производитель Coca-Cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Он уточнял, что компания будет производить в России локальные бренды, но в меньшем объеме.

До этого, 9 марта, Coca-Cola заявила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. Позже, 4 мая, генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022