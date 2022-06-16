Coca-Cola прекратит производство и продажу напитков в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. Об этом компания 16 июня сообщила Reuters.

Существующие российские клиенты дистрибьютора опустошают имеющиеся на складах запасы.

«Как только запасы будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие продукты Coca-Cola Company в РФ», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 июня, гендиректор «Вкусно — и точка» (ранее развивалась под брендом McDonald's) Олег Пароев в беседе с «Известиями» сообщил, что производитель Coca-Cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Он уточнял, что компания будет производить в России локальные бренды, но в меньшем объеме.

До этого, 9 марта, Coca-Cola заявила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. Позже, 4 мая, генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.

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